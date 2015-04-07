100-летняя японка установила рекорд по плаванию

Мейко Нагаока установила этот рекорд в 25-метровом бассейне.

Спортсменка, которая начала заниматься плаванием аж в 82 года, уже устанавливала аналогичный рекорд в 50-метровом бассейне.

Свое новое достижение она осуществила за час и 15 минут, постоянно плавая на спине.

На соревнованиях, которые прошли в Мацуямі в субботу, она была единственной представительницей в своей возрастной категории - от 100 до 104 лет.

Как говорят в Международной федерации плавания, госпожа Нагаока является мировым лидером в этой категории, имея 24 титула как на коротких, так и на длинных дистанциях.

Ожидают, что это ее достижение внесут в Книгу рекордов Гиннесса.

Мейко Нагаока начала посещать бассейн ради лечения колен, однако впоследствии стала заниматься по несколько раз в неделю.

С тех пор она участвовала в соревнованиях по плаванию во всем мире.

Когда женщине исполнилось 100 лет, она издала книгу о своих занятиях спортом.

"Я хочу плавать, пока не достигну 105 лет, если смогу столько прожить", - сказала госпожа Нагаока агентства Kyodo.

В Японии стремительно происходит процесс старения населения. В 2014 году в стране официально зафиксировали рекордное количество долгожителей - 59 тысяч человек.

На прошлой неделе умерла старейшая женщина на Земле - японка Мисао Окавы, которой было 117 лет.