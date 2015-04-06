Ученые назвали одну из причин синдрома хронической усталости

У данного заболевания много симптомов. В их число входит спутанность сознания. Специалисты из Колумбийского университета пытались выяснить причину данного симптома, рассказывает Psych Central.

Исследователи измерили уровни 51 маркера воспаления из группы цитокинов в спинномозговой жидкости у 32 человек, в среднем в течение 7 лет страдавших от СХУ, 40 пациентов с рассеянным склерозом и 19 здоровых людей, пишет meddaily.ru. Ученые использовали метод иммуноферментного анализа. Уровни большинства цитокинов, в том числе, интерлейкина-1, у участников с синдромом хронической усталости оказались ниже, чем у добровольцев из двух других групп.

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Уровень одного из цитокинов, эотаксина, был повышен у людей с рассеянным склерозом и у участников со СХУ по сравнению с контрольной группой. В предыдущем исследовании при анализе крови людей с синдромом хронической усталости ученые получили похожие результаты. Так, изменения происходят не только в крови, но и в центральной нервной системе. Специалисты надеются, что их выводы помогут разработать новые методы диагностики и лечения СХУ.