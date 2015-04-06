Конфликты в семье повышают риск развития астмы у ребенка

Они искали взаимосвязь между астмой и проблемами в семье. Исследование показало: сильнее всего риск астмы у детей увеличивают развод, расставание родителей, проблемы с алкоголем, наркотиками у членов семьи и семейное насилие, пишет meddaily.ru.

Также к факторам риска относятся тюремные заключения, психические расстройства и смерть членов семьи. Один такой фактор повышал риск астмы у ребенка на 28%. Пять и более факторов увеличивали риск вдвое. Среди детей, принимавших участие в исследовании, 31% сталкивался, по крайней мере, с одним из факторов. Самыми распространенными были развод или расставание родителей.

25% детей, столкнувшихся с 5 и более факторами, страдали от астмы по сравнению с 12% тех, кто негативного опыта не имел. Чем больше факторов присутствовало в жизни ребенка, тем выше был риск астмы. Две трети детей не имели негативного опыта, 17% столкнулись с одним из факторов, 4% - с тремя, а почти каждый сотый - с 5 и более.