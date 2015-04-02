Новая технология позволяет определить биологический возраст по лицу

Ученые использовали для создания технологии метод 3D-визуализации. Они просканировали лица более 300 человек в возрасте от 17 до 77 лет. В итоге специалисты создали карту, которая отражает изменения, происходящие с человеческим лицом в течение жизни, пишет meddaily.ru, ссылась на сообщение The Guardian.

С возрастом человеческое лицо меняется. Рот расширяется, нос увеличивается, а уголки глаз опускаются. Кожа теряет свою гладкость и эластичность. Кроме того, лицо становится пухлым из-за подкожного жира. Испытывая новую технологию, ученые выяснили, что хронологический возраст большинства людей в среднем на 6 лет отличался от возраста, который отображал компьютер. Так, людям в возрасте 30 лет компьютер, как правило, давал от 24 до 36 лет.

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Как оказалось, новый метод точно определял биологический, а не хронологический возраст. Исследователи проверили это, взяв у добровольцев анализы крови на такие биомаркеры старения, как общий уровень холестерина у женщин и уровень альбумина у мужчин. Биологический возраст некоторых участников исследования был намного меньше или, наоборот, намного больше хронологического. Они отличались примерно на 10 лет. Исследователи предполагают, что новую технологию можно использовать для оценки эффективности антивозрастных средств.