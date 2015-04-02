У "сов" - высокий риск развития диабета

Исследование корейских учёных было нацелено на 1620 участников Korean Genome Epidemiology Study (KoGES), пишет zdr.ru. Всем им было от 47 до 59 лет. Добровольцы отвечали на вопросы анкеты о том, как много они обычно спят, во сколько предпочитают ложиться и вставать, как часто занимаются физкультурой, и так далее. Помимо этого, у всех участников взяли образцы крови для анализа, способного оценить обмен веществ в организме. Также испытуемые прошли денситометрию, выявляющую процент жировой и мышечной тканей в теле.

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На основе опроса менее 600 человек имели чётко выраженный хронотип: 480 оказались "жаворонками" и 95 — "совами". Остальные находились в промежуточном положении между этими двумя категориями. Несмотря на то, что "совы" были в среднем моложе "жаворонков", процент жировой ткани у них, как правило, был выше, а жиров в крови находили больше. У мужчин-"сов" раньше начиналась потеря мышечной массы (саркопения), а среди женщин того же хронотипа был повышен риск метаболического синдрома и диабета. Результаты не зависели от количества часов сна.

Авторы исследования считают, что такие закономерности могут возникать из-за тенденции "сов" вести нездоровый образ жизни: курить, есть непосредственно перед сном и много времени проводить в сидячем положении.