Парацетамол оказался неэффективен в терапии остеоартрита и болей в спине

Результаты мета-анализа, опубликованные в The BMJ, свидетельствуют об отсутствии эффективности парацетамола в терапии болей в спине и остеоартрита, пишет Ремедиум.

Существующие клинические руководства рекомендуют применять парацетамол в качестве терапии первой линии при болях в спине и артрите, несмотря на недостаток информации о его эффективности и безопасности.

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В рамках работы ученые проанализировали итоги 13 клинических исследований, в которых проводилась оценка действия парацетамола в сравнении с плацебо. Авторы мета-анализа обращали внимание на показатели снижения интенсивности боли, повышения качества жизни, безопасности препарата и привыкания к нему.

Как показали результаты исследования, парацетамол не оказывает никакого влияния на интенсивность болевых ощущений при болях в поясничном отделе спины, при этом прием препарата также не способствует повышению качества жизни и работоспособности пациента. По словам ученых, эффект парацетамола в лечении данного состояния аналогичен плацебо. Незначительной эффективностью парацетамол обладает и в терапии болевого синдрома при остеоартрите.

Авторы работы отмечают, что полученные ими данные свидетельствуют о необходимости пересмотра существующих рекомендаций по применению