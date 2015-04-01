Голодание увеличивает эффективность протираковой терапии

Как и любые другие клетки, опухоль нуждается в энергии для жизни и роста. Однако ее метаболизм настроен преимущественно на анаэробный гликолиз (расщепление глюкозы в отсутствие кислорода), и раковая клетка потребляет больше глюкозы из пищи, чем остальные. Поэтому от голодания сильнее страдают именно опухолевые клетки: им приходится переходить на резервную систему обеспечения энергией с использованием киназ, пишет medportal.ru.

Профессор Вальтер Лонго (Valter Longo) и группа исследователей из Университета Южной Калифорнии (University of South California) обнаружили, что такое изменение обмена веществ заставляет раковые клетки генерировать радикалы, в итоге разрушающие саму опухоль. Кроме того, специальные молекулы — ингибиторы киназ — могут еще больше перекрыть питание злокачественному новообразованию. Препараты с их использованием уже одобрены Управлением США по санитарному контролю пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для лечения рака.

Как показывает новое исследование, цикличное голодание во время противоопухолевого лечения повышает эффект приема ингибиторов киназ. Ингибиторы киназ менее токсичны, чем обычная химиотерапия, но все же они могут нанести вред и другим клеткам. Пищевое воздержание поможет их работе, сократит время их использования и, соответственно, позволит нанести меньше вреда организму.

Сейчас в США и ​​Европе уже проходят клинические испытания на людях стратегии циклического голодания во время лечения рака