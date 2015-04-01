В Японии умерла старейшая жительница Земли

Как сообщает ВВС Украина, Окава родилась 5 марта 1898 года в семье владельца магазина кимоно.

Свой сертификат Гиннесса она получила в августе 2013 года, когда умер предыдущий рекордсмен Дзироемон Кимура.

Празднуя 117-летие в прошлом месяце, Окава отметила, что не имеет понятия о причинах своего долголетия. Она имела троих детей, четырех внуков и шесть правнуков. Последние годы жизни Окава прожила в доме престарелых в Осаке.