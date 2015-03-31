В Израиле ужесточат финансовый контроль за государственными больницами

Минфин запретил государственным больницам принимать от "медицинских туристов" наличные или дорожные чеки за оказанные им услуги на сумму более 10 тысяч шекелей, пишут Новости Израиля.

Соответствующий циркуляр был спущен минфином во все государственные клиники.

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В минфине этот запрет объясняют необходимостью ужесточения контроля за финансовой отчетностью, а также борьбой с уклонением от уплаты налогов и отмыванием капитала.

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К разработке циркуляра были привлечены специалисты по налоговому законодательству и управления по борьбе с отмыванием денег.

По информации "Решет Бет", запрет вступает в силу немедленно. Однако циркуляром предусмотрен 60-дневный переходный период, позволяющий больницам завершить текущие сделки.