Частый прием антибиотиков может привести к развитию диабета

Об этом свидетельствуют результаты неэкспериментального исследования, опубликованные в European Journal of Endocrinology. Выводы авторов работы в очередной раз подтвердили необходимость борьбы с чрезмерным применением антибактериальных препаратов, пишет remedium.ru.

Исследовательская группа из Университета Пенсильвании проанализировала данные 200 тыс. пациентов, принимавших рецептурные антибиотики в течение года до выявления у них диабета. Полученная информация сравнивалась с медицинскими данными о 800 тыс. пациентах, не страдающих диабетом.

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По результатам исследования ученые констатировали, что прохождение 2-5 курсов антибиотиков связано с повышенным риском развития диабета. Больше всего на вероятность появления метаболического заболевания влияют пенициллины, цефалоспорины, макролиды, хинолоны. Причем была прослежена связь между количеством пройденных курсов и риском диабета, Так, вероятность развития диабета у пациентов, пропивших два курса пенициллинов повышалась на 8%, а пять курсов – на 23%. Авторы указывают, что прохождение одного курса антибиотиков никак не влияет на риск развития диабета.

Как утверждают исследователи, подобная взаимосвязь может объясняться изменениями в составе микробиома, происходящими из-за многократного применения антибиотиков.