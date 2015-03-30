В Гвинее объявлено чрезвычайное положение в связи с вирусом Эбола

Больницы и клиники, в которых были обнаружены новые случаи заболевания, переведены в состояние карантина. Также были введены новые правила захоронения, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Вспышка Эболы в Гвинее началась в декабре 2013 года.

Читайте такжеЖителям Сьерра-Леоне запретили покидать дома из-за Еболу

В январе Всемирная организация здравоохранения заявила, что в трех странах, которые оказались в эпицентре вспышки, было зарегистрировано стабильное снижение числа больных. Однако после этого в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинеи были зафиксированы новые случаи.

Читайте такжеВ Африке от лихорадки Эбола умерли 10 тыс. человек - ВОЗ

Сообщение о введении чрезвычайного медицинского положения на период в 45 суток в префектурах Форекария, Коя, Дубрека, Боффа и Киндия было передано через местные СМИ.

По словам президента Гвинеи, в случае необходимости будут приниматься особые меры, включая ограничение на передвижение.

Это первый случай введения чрезвычайного положения в этой стране с времени начала вспышки заболевания.

В пятницу в Сьерра-Леоне был объявлен трехдневный карантин в связи с новым ростом заболеваний в некоторых частях страны.

Между тем, накануне стало известно о смерти в Либерии женщины, которая являлясь последней известной заболевшей вирусом на территории страны.