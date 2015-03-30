В Гвинее объявлено чрезвычайное положение в связи с вирусом Эбола
Президент Гвинеи Альфа Конде объявил в пяти регионах страны 45-дневное чрезвычайное положение в области здравоохранения в связи с вирусом Эбола
Больницы и клиники, в которых были обнаружены новые случаи заболевания, переведены в состояние карантина. Также были введены новые правила захоронения, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Вспышка Эболы в Гвинее началась в декабре 2013 года.
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В январе Всемирная организация здравоохранения заявила, что в трех странах, которые оказались в эпицентре вспышки, было зарегистрировано стабильное снижение числа больных. Однако после этого в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинеи были зафиксированы новые случаи.
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Сообщение о введении чрезвычайного медицинского положения на период в 45 суток в префектурах Форекария, Коя, Дубрека, Боффа и Киндия было передано через местные СМИ.
По словам президента Гвинеи, в случае необходимости будут приниматься особые меры, включая ограничение на передвижение.
Это первый случай введения чрезвычайного положения в этой стране с времени начала вспышки заболевания.
В пятницу в Сьерра-Леоне был объявлен трехдневный карантин в связи с новым ростом заболеваний в некоторых частях страны.
Между тем, накануне стало известно о смерти в Либерии женщины, которая являлясь последней известной заболевшей вирусом на территории страны.