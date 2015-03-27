Фармкомпании получат доступ к базе данных генетической информации жителей Великобритании
Десять мировых фармпроизводителей получат доступ к генетической информации около 100 тыс. британских пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями, принимающих участие в государственной программе секвенирования генома Genomics England
Как пишет remedium.ru, ссылаясь на Financial Times, соответствующее соглашение среди прочих подписали GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Roche, AbbVie и Biogen. Также в проекте примут участие UCB, Takeda, Dimension Therapeutics и Helomics. Компании планируют использовать генетическую информацию пациентов при разработке персонализированных методов лечения. Доступ к базе данных получат не только разработчики ЛС, но и научно-исследовательские организации.
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К настоящему моменту в рамках проекта Genomics England было был расшифрован геном около 3 тыс. человек. К 2017 году ученые планирую секвенировать 100 тыс. геномов, создав крупнейшую в мире базу данных человеческой ДНК.
База данных генетической информации позволит ученым изучить генетические мутации, связанные с различными заболеваниями. В будущем это может привести к созданию лекарственных средств направленного действия.