Ученые разработали вакцину против норовируса

Об этом свидетельствуют результаты I фазы клинических исследований мультивалентной кандидатной вакцины, опубликованные в журнале PLOS Medicine.

При разработке данной вакцины ученые использовали вирусоподобные частицы – искусственно выращенные белковые оболочки, пишет remedium.ru. С точки зрения иммунной системы эти «пустышки» ничем не отличаются от настоящих вирусов, однако они не содержат генетического материала возбудителя.

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В исследовании приняли участие 10 здоровых волонтеров в возрасте 18-49 лет. Всем участникам КИ были сделаны две инъекции вакцины (на 0 и 28 день). Затем авторы проанализировали результаты анализа крови волонтеров. Оказалось, что мультивалентная вакцина способна вызывать иммунный ответ не только на вирусоподобные частицы 11 штаммов, представленных в препарате, но и на другие разновидности норовируса.

Авторы работы отмечают, что необходимы дальнейшие более масштабные исследования кандидатной вакцины. Однако полученные результаты свидетельствуют о том, что в будущем может появиться средство для предотвращения заражения норовирусом.

Норовирус примерно в 90% случаях является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы во всем мире. Ежегодно регистрируется около 300 млн случаев заражения норовирусом, 260 тыс. из которых заканчиваются смертью пациента. Несмотря на широкое распространение вируса до сих пор не существует вакцины против него. Сложность создания эффективной вакцины состоит в том, что вирус постоянно мутирует, и каждые 2-4 года появляется новый штамм патогена.