Выявлена еще одна причина ожирения

10:48, 24 марта 2015
Зарубежные новости
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Исследователи сравнили температуру тела людей, страдавших ожирением, с температурой здоровых людей, не имевших лишнего веса

REUTERS

Нормальная внутренняя температура тела человека составляет около 37 °C. Она не зависит от температуры окружающей среды или уровня физической активности. Ученые из Болонского университета выяснили: у некоторых людей внутренняя температура тела не достигает нормы. Организм такого человека не может сжигать достаточно энергии. Это приводит к набору веса (до 2 килограммов в год) и развитию ожирения, пишет med2ru

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В мозге за регуляцию температуры отвечает гипоталамус. В нем есть терморецепторы, чувствительные к температуре крови, которая через него течет. В свою очередь, терморецепторы, расположенные на поверхности кожи, отправляют в гипоталамус информацию о температуре кожного покрова. 

Исследователи сравнили температуру тела людей, страдавших ожирением, с температурой здоровых людей, не имевших лишнего веса. У тучных людей внутренняя температура тела была понижена гораздо чаще. То есть, биологическая предрасположенность к ожирению все же существует. Специалисты надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения ожирения. 

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