American Journal of Preventive Medicine опубликовал результаты исследования, проверявшего связь между профессией и склонностью к самоубийству, пишут Новости Израиля.

Эпидемиолог Хоуп Тисман проанализировала 1.719 случаев суицида, произошедших в период с 2003 по 2010 год, и выявила связь между рабочим местом и вероятностью самоубийства, и составив список профессий, повышающих риск суицида.

Возглавляют список сотрудники служб спасения и правоохранительных органов – пожарные, полицейские, частные детективы или телохранители, а также военные Легкий доступ к оружию и постоянный стресс делает представителей этих профессий уязвимыми к суициду.

На втором месте – фермеры, рыбаки и лесничие, много времени проводящие без общения.

Далее следуют ремонтные работники, включая сантехников, работников автомастерских и т.д. По версии исследователей, эта группа работников часто подвергается воздействию вредных химикатов.

На четвертом месте – водители и работники сферы транспортировки грузов, на пятом – работники финансового сектора, на шестом – строительные рабочие.

Согласно исследованию, вплоть до 2007 года в США количество суицидов, связанных с работой, неуклонно снижалось до 2007 года, после чего резко выросло количество суицидов. Исследование также выявило, что почти все случаи суицида в возрастной группе 64-75 лет связаны с работой.