Жителям Сьерра-Леоне запретили покидать дома из-за Эболы

Об этом сообщает ВВС.

В четверг правительство страны сообщало, что запрет может быть введен лишь в некоторых регионах страны: в столице и в северных провинциях.

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Распоряжение президента является частью общенациональной кампании против распространения Эболы, которая должна продлиться четыре недели.

Общее число жертв лихорадки в Сьерра-Леоне к настоящему моменту составляет около 3700 человек. Всего от эпидемии умерло более десяти тысяч человек.