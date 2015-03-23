Жителям Сьерра-Леоне запретили покидать дома из-за Эболы
11:18, 23 марта 2015Зарубежные новости
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Президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома запретил всем жителям страны покидать свои дома в течение трех дней с целью остановить распространение лихорадки Эбола
REUTERS
Об этом сообщает ВВС.
В четверг правительство страны сообщало, что запрет может быть введен лишь в некоторых регионах страны: в столице и в северных провинциях.
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Распоряжение президента является частью общенациональной кампании против распространения Эболы, которая должна продлиться четыре недели.
Общее число жертв лихорадки в Сьерра-Леоне к настоящему моменту составляет около 3700 человек. Всего от эпидемии умерло более десяти тысяч человек.
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