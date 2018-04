Ученые смогли превратить раковые клетки в макрофаги

Полученные ими результаты опубликованы вжурнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет remedium.ru.

По словам исследователей, они проводили опыты по продлению жизни культуры злокачественных клеток, выделенных из организма пациента, страдающего В-клеточным острым лимфобластным лейкозом с экспрессией Филадельфийской хромосомы (Ph-позитивный). С этой целью ученые воздействовали на опухолевые клетки различными способами в случайном порядке, пока один из исследователей не заметил начало физической трансформации некоторых клеток в культуре. При дальнейшем наблюдении было выяснено, что эти клетки превратились в макрофаги, способные к нормальному функционированию – захватывать и уничтожать бактерии.

Последующие опыты на мышиной модели продемонстрировали, что трансформированные клетки не вызывали развитие злокачественного заболевания у особей с ослабленной иммунной системой.

По словам авторов открытия, их научные работы в будущем могут помочь пациентам с В-клеточным острым лимфобластным лейкозом.

Острый лимфобластный лейкоз — злокачественное заболевание системы кроветворения, характеризующееся неконтролируемой пролиферацией незрелых лимфоидных клеток.