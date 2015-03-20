Парламент Франции одобрил законопроект о глубокой седации для терминальных больных
По мнению критиков документа, глубокая седация до момента смерти пациента является замаскированной формой эвтаназии
Депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект, позволяющий терминальным больным отказаться от лечения и попросить ввести их в состояние глубокой непрерывной седации, информирует Reuters.
Члены нижней палаты парламента поддержали законопроект большинством голосов – за принятие документа выступили 436 человек, против него высказались 34 члена. Ожидается, что окончательно законопроект будет утвержден Сенатом в мае или июне этого года.
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По мнению критиков документа, глубокая седация до момента смерти пациента является замаскированной формой эвтаназии. В тоже время многие специалисты утверждают, что процедура седации не имеет ничего общего с эвтаназией, приводящей к смерти больного в заранее запланированное время.
В прошлом году в Бельгии была легализована детская эвтаназия. Согласно документу, право на эвтаназию имеют несовершеннолетние пациенты, если их боль невыносима и нет способов ее облегчения, а их болезнь приведет в ближайшее время к смерти. В документе оговаривается, что дети должны быть в здравом уме, а психологи обязаны подтвердить понимание ребенком серьезности решения. Родители также должны дать свое согласие.