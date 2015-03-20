Парламент Франции одобрил законопроект о глубокой седации для терминальных больных

Депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект, позволяющий терминальным больным отказаться от лечения и попросить ввести их в состояние глубокой непрерывной седации, информирует Reuters.

Члены нижней палаты парламента поддержали законопроект большинством голосов – за принятие документа выступили 436 человек, против него высказались 34 члена. Ожидается, что окончательно законопроект будет утвержден Сенатом в мае или июне этого года.

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По мнению критиков документа, глубокая седация до момента смерти пациента является замаскированной формой эвтаназии. В тоже время многие специалисты утверждают, что процедура седации не имеет ничего общего с эвтаназией, приводящей к смерти больного в заранее запланированное время.

В прошлом году в Бельгии была легализована детская эвтаназия. Согласно документу, право на эвтаназию имеют несовершеннолетние пациенты, если их боль невыносима и нет способов ее облегчения, а их болезнь приведет в ближайшее время к смерти. В документе оговаривается, что дети должны быть в здравом уме, а психологи обязаны подтвердить понимание ребенком серьезности решения. Родители также должны дать свое согласие.