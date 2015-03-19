Длина пальцев укажет на симптомы шизофрении

Определять здоровье, интеллект и сексуальную ориентацию по размеру частей тела — дурной и антинаучный тон. Однако в новом исследовании риска шизофрении и длины пальцев под выводы подводят биологическую базу, пишет Здоровье .

Гормоны, в том числе половые, влияют на нас ещё до рождения. Судя по всему, если у мужчины указательный палец короче безымянного, на него в утробе действовало слишком много тестостерона. Это означает, что при беременности случился гормональный дисбаланс, а подобные явления часто влияют на психическое и физическое развитие плода. Поэтому у 103 пациентов, больных шизофренией,обнаружиличёткую связь между соотношением длины 2го и 4го пальцев и степенью проявления симптомов болезни. Кроме того, по тому, насколько различалась длина пальцев на левой и правой руках, зачастую можно было определить, какиесимптомыу больного — позитивные (галлюцинации) или негативные (апатия, потеря мотивации). У 100 здоровых мужчин в составе контрольной группы указательный палец был, как правило, не короче безымянного.