Боевики «Исламского государства» требуют от освобожденных из плена украинских медиков лечить их раненых
Боевики группировки «Исламское государство» отпустили пленных украинских врачей, но запретили им покидать город Сирт
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на мировые СМИ.
Сообщается, что один из пленных, врач из Узбекистана, рассказал журналистам, что в обмен на безопасность от медиков требуют остаться в городе и лечить раненых боевиков.
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Отмечается, что 15 граждан Украины были в группе врачей, которые, по информации американского телеканала CNN, ждали автобус. Тот должен был отвезти их с Сирта в Триполи. Во время штурма больницы медиков взял в плен отряд из 30 боевиков. Всего в группе было 20 врачей-иностранцев.
Врачи планировали покинуть город именно из-за ухудшения условий безопасности.
Сейчас контакт с врачами поддерживают представители украинской дипломатической миссии в Ливии. Дипломаты также говорят, что пытаются помочь украинским гражданам найти безопасную возможность уехать из этой североафриканской страны.
Как сообщал УНИАН, 16 марта в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Евгения Перебийноса информировалось, что 15 украинских врачей в Ливии, которые были похищены вооруженными лицами, которые связаны с так называемым «Исламским государством Ирака и Леванта», освобождены и возвращены в места их предыдущего пребывания.
Украинские врачи работали в ливийской больнице «Ибн Сина».
Перебийнис сообщил также, что украинская сторона обратилась к соответствующим ливийским органам с требованием обеспечить безопасность наших граждан во время их пребывания на территории страны и способствовать их выезду за пределы Ливии в случае выявления ими такого желания.
Дипломатическое представительство Украины в Ливии поддерживает с украинскими врачами постоянную связь и принимает меры с целью создания необходимых условий для их эвакуации из ливийской территории, подчеркнул представитель МИД.