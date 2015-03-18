Американские генетики требуют запретить редактирование ДНК человеческих эмбрионов

Ряд исследователей по всему миру готовы провести такую операцию уже не на соматических клетках, а на человеческом эмбрионе. Коалиция американских генетиков считает, что это ужасная идея. Редактирование эмбрионов проблематично, поскольку это может иметь долгосрочные непредсказуемые последствия, пишет med2.ru.

ДНК исправляют нуклеазой. Однако методика ее использования до сих пор не отработана: фермент работает по-разному в зависимости от концентрации и типа клетки. Поэтому есть вероятность, что она будет работать и не на таргетных участках, а это чревато серьезными непредсказуемыми последствиями для ребенка, которые могут проявится спустя много лет. Кроме того, эти генетические изменения могут быть переданы будущим поколениям.

Во многих странах (в основном, в Западной Европе) уже введены запреты на редактирование генома человеческих эмбрионов.