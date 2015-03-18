Гипогликемические лекарства могут повышать риск сердечной недостаточности у пациентов с диабетом

Такой вывод был сделан по результатам исследования,опубликованного в The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Для оценки риска применения гипогликемических средств авторы работы проанализировали результаты 14 клинических исследований, в которых приняли участие более 95 тыс. пациентов, пишет Ремедиум. В мета-анализ включались только КИ, в которых проводился учет сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений.

Читайте такжеСахарный диабет влияет на психическое здоровье

Анализ собранной информации показал, что из 95502 участников КИ гипогликемических ЛС у 3907 человек (4%) развилась сердечная недостаточность. Причем у пациентов, получавших наиболее интенсивную терапию, риск сердечной недостаточности возрастал на 14%.

Как пояснил ведущий автор исследования д-р Якоб Юдел (Jacob Udell), повышенная вероятность сердечной недостаточности была напрямую связана с типом гипогликемической терапии. Так, наиболее высокий риск был ассоциирован с агонистами гамма-рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом (PPAR-γ).

Ученые также подсчитали, что каждый килограмм, сброшенный благодаря применению противодиабетической медикаментозной терапии, на 7% повышает вероятность сердечной недостаточности.