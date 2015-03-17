Хроническое недосыпание увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Оказывается, из-за нехватки сна ночью повышается артериальное давление. Это выяснили исследователи из Клиники Майо. Высокое кровяное давление является одним из основных факторов риска развития болезней сердца и сосудов, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В исследовании, продолжавшемся 16 дней, приняли участие 8 здоровых человек в возрасте от 19 до 36 лет. Первые 4 дня добровольцы приспосабливались к новым условиям. Затем они в течение 9 дней спали по 4 либо по 9 часов в сутки. Еще 3 дня занял восстановительный период. Ученые на каждом этапе исследования регулярно измеряли артериальное давление участников.

В те ночи, когда добровольцы спали мало, их артериальное давление составляло в среднем 115 на 64 миллиметра ртутного столба. Когда участники спали достаточно (по 9 часов), их давление было ниже (105 на 57 миллиметров ртутного столба). При нехватке сна ночью давление не снижалось, а частота сердечных сокращений была выше, чем в те ночи, когда добровольцы спали по 9 часов.