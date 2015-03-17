Ученые обнаружили универсальный "выключатель роста" в раковых клетках

Международная группа медиков обнаружила общий для многих раковых клеток набор белков, появление которых в окрестностях опухоли резко замедляет ее рост, что может быть использовано для лечения рака и облегчения жизни больным, пишут РИА Новости, ссылаясь на статью в журнале Oncogene.

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"Мы думали, что, когда раковые клетки сходят с ума, они просто теряют контроль над собой. Но оказалось, что на самом деле у этих безумных клеток сохраняется какая-то часть памяти о своем "законопослушном" состоянии и том, как ведут себя хорошие клетки, что сильно удивило нас. Это и есть то, почему наше открытие является столь серьезным и важным", — заявил Антон Веллштайн (Anton Wellstein) из университета Джорджтауна (США).

Веллштайн и его коллеги обнаружили, что раковые клетки сохранили способность контролировать свое деление, несмотря на обширные повреждения в структуре ДНК, практически случайно. Один из авторов статьи заметил, наблюдая за ростом образцов опухолей в пробирках, что раковые клетки из "перенаселенных" сосудов гораздо хуже проникали в здоровые ткани подопытных животных, чем культуры из относительно пустых сосудов.

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Различия в скорости роста опухолей удивили биологов, и они попытались найти причину этого необычного феномена, сравнив белковое содержимое раковых клеток. Оказалось, что причиной замедления роста клеток из "перенаселенных" пробирок было то, что в них была включена и проявляла большую активность цепочка белков Hippo, управляющая размерами органов во время роста зародыша.

"Гипотетически, можно сделать одни и те же раковые клетки агрессивными или спокойными в зависимости от того, включен ли Hippo или нет, и это действительно поражает наше воображение. С точки зрения генетики и спокойные, и агрессивные клетки абсолютно одинаковы, единственное, что отличалось, – активность этого метаболического каскада", — продолжил Веллштайн.

По его словам, полноценная версия Hippo присутствует, как показали эксперименты в его лаборатории, не в одном, а практически во всех распространенных разновидностях рака, в том числе рака груди, простаты, поджелудочной железы и легких. Как полагают ученые, препараты, активирующие Hippo, можно будет использовать для замедления развития рака на ранних стадиях и предотвращения его метастазирования.