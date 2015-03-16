Родительская лесть приводит к детскому нарциссизму

Родители, которые злоупотребляют похвалами, рискуют вырастить из своих детей нарциссов. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Огайо, которая изучила глубинные причины данной личностной дисфункции,и проследила процесс ее развития. Результаты исследования доступны на официальном сайте Университета, пишут Новости Израиля.

Социологи провели анкетирование среди детей и их родителей. Первых попросили, в случае согласия, отметить такие утверждения, как "мои родители говорят, что любят меня", вторых – "мои дети заслуживают особого отношения", "мой ребенок – отличный пример для подражания".

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Исследователи вернулись в опрашиваемые семьи спустя шесть месяцев, попросив детей отметить, в какой степени некоторые утверждения относятся к ним. Например: "я люблю думать, как же я невероятно красив". Результаты опросов свидетельствуют, что родители, которые переоценивают своих детей, наносят ущерб формированию личности ребенка.

Нарциссизм отличается от завышенной самооценки, отмечают ученые. "Люди, высоко оценивающие свои личностные качества, думают, что они так же хороши, как и другие, в то время, как самовлюбленные считают себя лучше остальных. Когда родители тепло относятся к детям, но не переоценивают их, те вырастают уверенными, но без расстройств личности в виде нарциссизма", – прокомментировал результаты этой работы Брэд Бушман, один из авторов исследования.

Всего в эксперименте приняли участие 565 детей, которые на момент начала исследования находились в возрасте от 7 до 11 лет. Опросы повторялись четыре раза каждые полгода, и таким образом социологи отследили взаимосвязь родительского мнения и развития детской самовлюбленности.

Напомним, что в 2014 году было опубликовано другое исследование этой же группы ученых, в рамках которого социологи показали, насколько некоторые родители переоценивают своих детей. Матери и отцы 8-12-летних мальчиков и девочек утверждали, что их дети знают, кто такой Нил Армстронг, а также читали такие сложные и глубокие книги, как, например, "Скотный двор" Оруэлла.

Ученые внесли в анкеты и несуществующих исторических персонажей, выдуманные географические названия и книги, и в результате некоторые родители утверждали, что их отпрыски знают биографию королевы Альберты, местонахождение Зеленого моря и сказку "Принцесса на виноградине".

Внушаемая родителями чрезмерная самоуверенность приводит зачастую к весьма негативным последствиям. Как показывают исследования, такие дети нередко вырастают агрессивными и асоциальными.