Учёные установили: возраст, в котором становятся родителями, влияет на количество потомков

Изучение популяции домовых воробьев доказало: чем старше родители, тем меньше детей будут иметь их отпрыски. Подробнее с результатами работы ученых можно ознакомиться в журнале PNAS, сообщает Газета.ру.

Взаимосвязь между возрастом родителей и числом детей у их отпрысков обычно прослеживается на примере человеческого общества. Однако в этом случае специалисты объясняли закономерность тем, что дети, видя пример собственной семьи, не спешат рано дарить своим родителям внуков. Тем не менее специалистам удалось доказать, что возраст родителей и количество детей у их потомков связаны эпигенетическими факторами.

Ученые в течение 12 лет наблюдали за популяцией домовых воробьев, при этом кровь птиц время от времени подвергалась тщательному генетическому анализу. Результаты работы доказали, что пожилой возраст матери негативно влияет на фертильность дочерей, а почтенный возраст отца понижает фертильность сыновей, а это значит, что впоследствии они произведут на свет меньше детей, чем те, кто был рожден от более молодых родителей. Ученые заявляют, что их работа доказывает: возраст родителей вносит существенные изменения в эпигенетические факторы организма потомков.