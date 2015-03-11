Хмельнитчина: разоблачена лаборатория по изготовлению амфетамина

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, 6 марта правоохранители задержали двух местных жителей, 1993 и 1995 годов рождения, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина.

Один из подозреваемых изготавливал психотропное вещество, другой занимался сбытом.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли переносную нарколабораторию, реактивы, готовый амфетамин и деньги, полученные от его продажи.

Общее количество изъятого и сбытого наркотиков составляет около 90 граммов. По ценам «черного рынка» его стоимость составляет около 30 тыс. грн.

Как сообщил начальник ОБНОН УМВД Украины в Хмельницкой области Владимир Рейман, пока оба молодых человека находятся под стражей.

Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 «Незаконные производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.