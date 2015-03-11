Во Львовской области будут судить врача, из-за которой умер младенец

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

В частности, прокуратурой Львовской области на прошлой неделе утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении врача.

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Как отмечается в сообщении, врач, как показал ряд экспертиз, не провела тщательного динамического наблюдения за состоянием пациентки и ненадлежащим образом выполняла свои профессиональные обязанности, принимая роды у женщины, в результате чего ее новорожденный ребенок умер.

Действия медика квалифицированы по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия).