Во Львовской области будут судить врача, из-за которой умер младенец
Во Львовской области будут судить врача Жидачевской центральной районной больницы, из-за халатности которой умер новорожденный ребенок.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
В частности, прокуратурой Львовской области на прошлой неделе утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении врача.
Читайте такжеПерсепсин оказался информативным маркером сепсиса у недоношенных детей
Как отмечается в сообщении, врач, как показал ряд экспертиз, не провела тщательного динамического наблюдения за состоянием пациентки и ненадлежащим образом выполняла свои профессиональные обязанности, принимая роды у женщины, в результате чего ее новорожденный ребенок умер.
Действия медика квалифицированы по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия).