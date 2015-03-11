В США зарегистрирован новый противогрибковый препарат

Лекарственное средство, зарегистрированное под торговым наименованием Креземба (Cresemba), предназначено для терапии инвазивных аспергиллеза и мукоромикоза у взрослых пациентов, пишет remedium.ru.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, препарат будет доступен в формах для перорального и внутривенного введения. Креземба (МНН изавуконазол - isavuconazole) относится к классу азольных антимикотиков, воздействующих на клеточную мембрану грибка.

Решение о регистрации лекарственного средства было принято после изучения результатов клинических исследований, проведенных при участии 516 пациентов с аспергиллезом. В зависимости от группы, участники КИ получали новый препарат или ранее зарегистрированный вориконазол. Результаты исследований подтвердили безопасность и эффективность использования Крезембы в терапии грибковых инфекций. Наиболее распространенными побочными эффектами нового ЛС являются тошнота, рвота, диарея, головные боли. Также препарат может вызывать серьезные аллергические реакции.

Инвазивные грибковые инфекции являются частым осложнением у различных категорий пациентов с ослабленной иммунной системой. Такие инфекционные заболевания отличаются тяжелыми клиническими проявлениями и высокой летальностью. Многие возбудители инвазивных микозов характеризуются устойчивостью к применяемым в настоящее время противогрибковым препаратам, а некоторые из них – полирезистентны.