Тревожное состояние мешает принимать верные решения

Исследователи из Университета Калифорнии утверждают: тревожным людям сложно решать проблемы в условиях неопределенности, пишет med2.ru. Высокий уровень тревоги мешает им искать информацию для принятия того или иного решения. Например, они не могут понять, стабильна ли ситуация, в которой они находятся, или нет.

Тревога связана с трудностями в использовании информации о жизненных ситуациях, с которыми человек сталкивается ежедневно, и принятии решения о том, как стоит реагировать. В процессе принятия решений в неопределенной ситуации присутствуют логика и некоторая степень вероятности. Человеку необходимо делать выводы из предыдущих жизненных событий, чтобы, основываясь на них, сделать лучший выбор.

Способность судить о том, являлись ли негативные последствия от принятого решения случайностью, или же они повторятся в аналогичных условиях, - это навык, который очень важен для успешного решения проблем. Исследование показало: тревожные люди хуже определяют, в каких условиях они находятся (стабильных или нет). Это не дает им сделать правильный выбор. Нейронные цепи, связанные с принятием неверных решений, могут впоследствии стать мишенью для лечения тревожных расстройств.