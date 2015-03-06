Ученые выяснили причину обжорства

К такому выводу пришли ученые. Их исследование было опубликовано в научном журнале Тhe Journal of Neuroscience, передает ТСН. По мнению ученых, именно нехватка этого вещества - опиоидов, которые похожи по своей структуре с морфином, может провоцировать людей к перееданию.

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Опиоиды имеют анальгетический и седативный эффект, и способны вызвать чувство эйфории. Они взаимодействуют со специальными рецепторами, которые располагаются в головном и спинном мозге, а также желудочно-кишечном тракте.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что с помощью еды люди пытаются компенсировать недостаток положительных эмоций и чувство удовлетворения, вызванных нехваткой опиоидов в мозгу.