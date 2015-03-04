Заразившаяся Эболой американская медсестра подала в суд

Американская медсестра Нина Фам, заразившаяся лихорадкой Эбола в больнице Далласа, подала иск против компании-учредителя госпиталя, в котором утверждает, что не получила необходимый инструктаж перед работой с пациентом со смертельным вирусом, сообщают РИАНОВОСТИ со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Персонал далласской больницы с 20 сентября 2014 года занимался лечением гражданина Либерии Томаса Эрика Дункана, который прибыл в США из Африки, где свирепствовала лихорадка Эбола.

Иск подан против компании Texas Health Resources (THR). "Я надеялась, что THR будет более открытой и честной насчет всего, что происходило в больнице, и всего, что они не сделали, чтобы предотвратить мое заражение Эболой", — цитирует Фам агентство.

По данным агентства, Фам успешно прошла курс лечения, однако утверждает, что из-за психологической травмы вряд ли вернется к работе медсестры.

Медсестра заявила, что представители больницы солгали Конгрессу США, когда утверждали, что медперсонал получил всю необходимую информацию о лихорадке. По словам Фам, все данные о болезни, которые она получила, менеджер нашел в интернете.

По словам медсестры, в первый день лечения она носила двойные перчатки, изоляционный костюм и медицинскую маску, а ее шея и волосы оставались незащищенными. При этом временный изоляционный бокс, в котором содержался пациент, представлял собой пленку, прикрепленную к потолку и стенам палаты. Когда диагноз Дункана был подтвержден, медперсоналу выдали защитные костюмы.

Больной Эболой пациент скончался 8 октября. Позже у Фам и еще одной сотрудницы больницы в Далласе была диагностирована Эбола, медсестра стала первым человеком, заразившимся лихорадкой на территории США.

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола началась в Западной Африке в феврале 2014 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии там умерли 9714 человек, 23 913 — заразились. В последнее время случаи новых заболеваний в ряде регионов значительно сократились, что позволяет говорить о том, что эпидемия пошла на спад.