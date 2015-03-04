Что нужно знать об отбеливании зубов

Зачастую основное различие в сроках получения результатов, пишет med2.ru. В первом случае мгновенного эффекта ожидать не стоит. Кроме того, поначалу зубная эмаль может даже потемнеть. Но не стоит преждевременно паниковать. Спустя пару недель цвет зубов начнет приобретать признаки долгожданной белизны.

Если впервые используются отбеливающие карандаши, полоски, пасты и другие инструменты, входящие в комплексную программу домашнего отбеливания зубов, необходимо запастись терпением. Здесь важно понимать, что данные препараты рассчитаны на то, что результат от их использования проявится спустя время. Также рекомендуется учитывать и индивидуальную особенность человека. У некоторых эффект от процедур сохраняется навсегда, у других только на несколько лет в лучшем случае.

Безусловно пожизненно такого рода явление встречается редко. Для многих система домашнего отбеливания становится регулярной и к ней прибегают в течение жизни определенное количество раз. Обычно спустя три года пациенты отмечают у себя изменение в цвете эмали.

У каждой системы отбеливания имеются свои особенности и, как уже было замечено выше, здесь важно учитывать и индивидуальное состояние зубов человека. Стоит отметить, что на результативность отбеливания эмали, влияет и качество питания. Но определяющее значение отводится профессионализму стоматолога, который ведет и консультирует пациента, касательно гигиенических процедур ротовой полости.

Цвет зубов может изменяться по многим причинам. Если точно знать, чем это обусловлено и, изучить воздействующие факторы, то результативность от применения таких препаратов, как отбеливающие пасты, карандаши, гели, каппы, входящие в систему домашнего отбеливания, возрастет в разы.

Когда изменение цвета эмали сопровождается употреблением в пищу продуктов с большим содержанием красящих компонентов, то прибегать к отбеливающим манипуляциям придется не менее 6 недель. Но даже и это считается довольно короткой программой отбеливания зубов в домашних условиях.

Чтобы привести в порядок потемневшую из-за многолетнего курения эмаль нередко требуется минимум 3 месяца. Еще сложнее дела обстоят с тетрациклиновыми зубами и при наличии такого дефекта, как флюороз. Привести их в надлежащий вид сложно, но возможно. Здесь рекомендуется внутреннее отбеливание.