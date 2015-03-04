Пакистанские власти арестовали сотни родителей за отказ вакцинировать детей

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Власти пакистанской провинции Хайбер-Пахтункхва поместили под арест несколько сотен родителей, систематически отказывавшихся прививать своих детей против полиомиелита, пишет remedium.ru, ссылаясь на сообщение Reuters. Согласно разъяснениям местных чиновников, они решили прибегнуть к крайним мерам, поскольку информационные кампании , разъясняющие необходимость вакцинации, не принесли ожидаемых результатов.

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По словам главы службы здравоохранения провинции Первеза Камала, массовые отказы от вакцинации стали следствием проповедей религиозных лидеров, считающих, что прививки подрывают основы ислама. «У нас не осталось других возможностей. Множество информационных кампаний для родителей и населения, разъясняющих безопасность прививок, оказались безрезультатными», - посетовал Камал.

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В списке хронических отказников, составленных местными властями, числятся имена более чем 1000 человек, все они ранее получили письменное предупреждение о возможных санкциях. На сегодняшний день в провинции арестован 471 противник вакцинации.

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По данным Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита, на Пакистан приходится подавляющее большинство – 306 из 359 - случаев этого заболевания, зарегистрированных в мире в течение прошлого года. Распространение инфекции объясняется позицией сторонников радикального ислама из движения Талибан, которые на протяжении нескольких лет препятствуют вакцинации на подконтрольных им территориях. Начиная с 2012 года жертвами нападений исламистов стали 64 медработника, участвовавшие в кампаниях по иммунизации населения в Пакистане.