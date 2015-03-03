Ингибиторы ДПП-4 предотвращают гипогликемию - исследование
12:53, 03 марта 2015Зарубежные новости
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Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) представляют собой группу лекарственных средств для лечения сахарного диабета типа 2, которые снижают высокий уровень глюкозы в крови путем повышения выработки инсулина из-за увеличения концентрации инкретинов, обеспечиваемому препаратами
В новой работе сотрудников Лундского университета (Lund University) в Швеции было показано в модели на мышах, что действие ингибиторов ДПП-4 дополнительно предотвращает развитие гипогликемии. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetologia, пишет remedium.ru.
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Гипогликемия, низкое содержание глюкозы в крови, у больных диабетом возникает после изнуряющей физической активности, при голодании или при передозировке инсулина. Симптомы включают сердцебиение, головокружение, возможны нарушения сознания и летальный исход.
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