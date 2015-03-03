Ингибиторы ДПП-4 предотвращают гипогликемию - исследование

В новой работе сотрудников Лундского университета (Lund University) в Швеции было показано в модели на мышах, что действие ингибиторов ДПП-4 дополнительно предотвращает развитие гипогликемии. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetologia, пишет remedium.ru.

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Гипогликемия, низкое содержание глюкозы в крови, у больных диабетом возникает после изнуряющей физической активности, при голодании или при передозировке инсулина. Симптомы включают сердцебиение, головокружение, возможны нарушения сознания и летальный исход.