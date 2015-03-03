В Брюсселе обсуждают меры по борьбе с Эболой в Африке

Президенты Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне - страны, которые больше всего пострадали от вспышки лихорадки Эбола, - проводят сегодня, 3 марта, в Брюсселе встречу с представителями Евросоюза, где будут обсуждаться меры по борьбе с эпидемией, пишет ВВС.

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По последним данным, около 9,5 тысяч человек умерли от этой болезни.

Накануне стало известно, что Международный валютный фонд одобрил решение о выделении 187 млн долларов на борьбу с лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне.