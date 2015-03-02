Гнев резко повышает риск инфаркта миокарда

Исследование возможной связи эмоциональных триггеров и острых сердечно-сосудистых заболеваний было опубликовано в журнале European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care.

В работу были включены 313 человек с острой коронарной окклюзией (0 или 1 по шкале кровотока TIMI - отсутствие перфузии или ток без перфузии) по данным ангиографии, пишет remedium.ru. Участники должны были сообщить об эпизодах гнева в течение 48 часов до инфаркта миокарда.

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Для целей исследования «гнев» оценивался по шкале от 1 до 7. От пяти до семи баллов соответствовало состояниям, описанным как «сильная злость, напряженное тело, сжатые кулаки или зубы, готовность взорваться», «бешенство, отсутствие контроля, бросание предметов». Такой уровень гнева в течение 2 часов до инфаркта отметили 2,2% участников. По сравнению с обычной частотой эпизодов гнева в течение года относительный риск появления симптомов ишемии миокарда после сильного гнева составил 8,5 (95% доверительный интервал 4,1-17,6).