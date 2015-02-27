FDA зарегистрировала новый антибиотик

В состав нового препарата, зарегистрированного под торговым наименованием Авиказ (Avycaz), входят цефтазидим (зарекомендовавший себя цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия) и авибактам (инновационный ингибитор бета-лактамаз), пишет Ремедиум.

В ведомстве сообщили, что для лечения интраабдоминальных инфекционных заболеваний Авиказ должен применяться в составе комплексной терапии с метронидазолом.

В конце прошлого года экспертный совет FDA рекомендовал к одобрению Авиказ, однако, несмотря на положительный отзыв, специалисты выступили против применения препарата у пациентов с почечной недостаточностью. Также эксперты не рекомендовали использовать цефтазидим-авибактам для терапии внутрибольничной пневмонии и бактериемии из-за недостаточной доказательной базы эффективности ЛС в данном случае.