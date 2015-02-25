Великобритания узаконила процедуру рождения ребенка от трех родителей

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом страна стала первой в мире, где легализовали рождение детей от трех родителей, пишет lenta.ru.

По данным ITV, за легализацию митохондриального замещения в Палате Лордов (верхняя палата парламента Великобритании) проголосовали 232 из 280 законодателей. Отмечается, что дебаты перед голосованием длились почти четыре часа.

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Метод митохондриального замещения заключается в том, что при искусственном оплодотворение помимо генов родителей используются еще и гены сторонней женщины, которые замещают некоторые гены матери. Отмечается, что такая технология позволяет избегать многих заболеваний, передающихся по наследству от матери ребенка. В частности, речь идет о слепоте, дистрофии, умственных расстройствах, а также заболеваниях сердца, печени и почек.

Процедура митохондриального замещения была разработана учеными из университета Ньюкасла. The Daily Telegraph уточняет, что на данный момент около 2,5 тысяч женщин в Великобритании выразили желание родить с помощью нового метода. Первые роды с использованием новой техники искусственного оплодотворения могут пройти уже в 2016 году.