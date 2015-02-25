Для психики важно жить, не нарушая ритма

Именно такое предположение сделали ученые во главе с доктором Флорианом Сторчем из университета Макгилла, пишет med2.ru.

Нашим ежедневным циклом сна управляет внутренний 24-часовой таймер или циркадные часы. Однако подтверждается, что ежедневная активность также находится под влиянием особых ритмов, которые известны как ультрадианные ритмы и длительность каждого из них не превышает 4 часа. Наиболее часто ультрадианные ритмы наблюдаются у младенцев до того, как они научатся спать ночью. Они могут объяснить, почему в среднем мы кушаем три раза в день, причем приемы пищи распределяются относительно равномерно во время бодрствования.

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Четырехчасовые ультрадианные ритмы активируются допамином — ключевым химическим веществом в мозге. Когда уровни допамина в беспорядке, как, предположительно, бывает в случае с биполярным расстройством и шизофренией, четырехчасовые ритмы могут растягиваться вплоть до 48 часов.

С помощью исследования, проводимого на генетически модифицированных мышах, доктор Сторч с коллегами продемонстрировали, что отклонения сна, которые в прошлом связывались с нарушением циркадных ритмов, на самом деле происходят вследствие дисбаланса генератора ультрадианных ритмов, основанного на допамине.

Результаты исследования также предлагают весьма специфическое объяснение двухдневной цикличности между манией и депрессией, наблюдаемой в определенных биполярных случаях: таков результат допаминового генератора, работающего на основе 48-часового цикла.

Работа является инновационной не только благодаря открытию новейшего генератора ритмов на основе допамина, но и благодаря связям с психопатологией. Новые данные предполагают, что когда ультрадианный генератор активности запутывается, у биполярных пациентов нарушается сон и активируется мания; дисбаланс может быть также связан с эпизодами шизофрении у пациентов с расстройством.

Результаты исследования имеют потенциально большое значение для лечения биполярного расстройства и других психических заболеваний, связанных с дисрегуляцией допамина.