ВОЗ призвала к 2020 году повсеместно внедрить "умные" шприцы

Как говорится в сообщении ВОЗ, внедрение во всех системах здравоохранения «умных» шприцов позволило бы защитить миллионы людей от инфекционных заболеваний, приобретенных в результате небезопасной инъекции. Так, по данным ВОЗ, в 2010 году из-за повторного использования шприцов 1,7 млн человек были инфицированы гепатитом С, а 33,8 тыс. пациентов были заражены ВИЧ.

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Новые шприцы, рекомендуемые ВОЗ для подкожных и внутримышечных инъекций, имеют специальные приспособления, защищающие от повторного использования. Некоторые модели оснащены поршнем особой конструкции, ломающимся при попытке его вытягивания после инъекции. Также созданы шприцы с металлическим зажимом, который блокирует поршень, предупреждая тем самым его извлечение из цилиндра, а в некоторых моделях после завершения инъекции игла втягивается в цилиндр поршня.

Стоит отметить, что шприцы с системами защиты стоят минимум 0,06-0,08 долларов США за единицу, что в два раза дороже стандартных шприцов.