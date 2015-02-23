Стресс влияет на процессы деления клеток

Возможно, это является одной из причин старения, пишет Здоровье.

В нормальных условиях кроветворные (гематопоэтические) стволовые клетки находятся в состоянии покоя. Они не делятся и не становятся зрелыми клетками крови. Однако в моменты, когда организм испытывает сильный стресс (например, обострение хронической инфекции или потерю крови), стволовые клетки крови экстренно мобилизуются и в очень короткое время их ДНК активируется и делится. Это приводит к тому, что в ДНК накапливаются повреждения. В статье, опубликованной в журнале Nature, авторы предполагают, что именно состояние покоя стволовых клеток защищает организм от старения.

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Свою гипотезу учёные решили протестировать на мышах с редким генетическим дефектом —анемией Фанкони. Анемия Фанкони наблюдается у тех, чьи клетки с трудом исправляют ошибки в ДНК, возникающие при делении. Больные этой анемией очень часто бывают подвержены лейкемии, и их старение происходит быстрее, чем у здоровых представителей того же вида. У мышей, которых подвергли сымитированной хронической вирусной инфекции, все имевшиеся стволовые клетки крови созревали, а новых кроветворных стволовых клеток не возникало. В результате этого переставал работать красный костный мозг, и жизнь грызунов оказывалась под угрозой.

Исследователи надеются, что полученные результаты можно будет применить к медицинской практике и помочь людям с заболеваниями крови.