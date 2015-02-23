Нехватка сна может привести к диабету

В исследовании специалистов из Чикагского университета приняли участие 19 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Исследователи выяснили: если в течение трех ночей спать только по 4 часа, уровень жирных кислот в крови с 4 до 9 утра остается повышенным. В норме уровень жирных кислот ночью повышается, достигает пика, а затем снижается, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Недосыпание увеличивало уровень жирных кислот примерно на 15-30%. Повышение уровня жирных кислот (приблизительно в 4-6 утра) коррелировало с ростом устойчивости к инсулину - признаком преддиабета. Такой негативный эффект от нехватки сна сохранялся около пяти часов. По словам специалистов, недосыпание нарушает процесс выработки гормона роста и меняет уровень норадреналина. Вероятно, из-за этого повышается уровень жирных кислот.

Так, нехватка сна нарушает липидный обмен и негативно влияет на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Впервые ученые заговорили о связи между недосыпанием, устойчивостью к инсулину и диабетом 2 типа 15 лет назад. Результаты нового исследования позволяют лучше понять природу данной взаимосвязи. Повышение качества сна поможет предотвратить развитие диабета и ожирения.