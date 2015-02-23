Рацион, богатый клетчаткой, помогает сбросить вес

Согласно статистике, около 25% взрослых людей страдают от метаболического синдрома, в том числе, таких симптомов, как высокий уровень сахара в крови, низкий уровень "полезного" холестерина и высокий уровень триглицеридов. Все это увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В новом исследовании, проведенном учеными из Медицинской школы Университета Массачусетса, приняли участие 240 человек, страдавших от ожирения и метаболического синдрома, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Добровольцев разделили на две группы. Первая группа придерживалась диеты Американской кардиологической ассоциации. Такие участники ели рыбу два раза в неделю, много фруктов, овощей, цельных злаков, клетчатки и постного мяса. Они ограничили потребление сахара, натрия, алкоголя, насыщенных жиров, транс-жиров и холестерина. Другая группа должна была есть, как минимум, 30 граммов клетчатки в день. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует взрослым потреблять от 25 до 30 граммов клетчатки в день. Однако среднестатистический американец съедает лишь 15 граммов.

В ходе исследования у участников из обеих групп снизились вес и артериальное давление. Добровольцы, потреблявшие много клетчатки, потеряли примерно на 0,5 килограмма меньше, чем те, кто соблюдал диету Американской кардиологической ассоциации. Участники из первой группы сбросили 2,2 килограмма, а добровольцы из второй - 2,7 килограмма. По словам ученых, клетчатка заменяет в рационе нездоровую пищу, и благодаря этому вес снижается. Исследователи пришли к выводу, что потребление клетчатки почти так же эффективно, как строгая диета.