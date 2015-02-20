ВОЗ одобрила тест для выявления вируса Эболы за 15 минут
16:02, 20 февраля 2015Зарубежные новости
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Для проведения теста не нужно электричество, а значит, его можно производить в полевых условиях
REUTERS
Всемирная организация здравоохранения одобрила новый диагностический тест на выявление вируса Эболы, занимающий всего 15 минут, передает BBC.
Тест менее точный, чем прежний, признают в ВОЗ, но зато не надо ждать от 12 до 24 часов, как раньше.
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Кроме того, для его проведения не нужно электричество, а значит, его можно производить в полевых условиях.
К настоящему моменту от лихорадки Эбола в Западной Африке умерло более девяти тысяч человек.
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