При остром ишемическом инсульте эффективно эндоваскулярное вмешательство

Итоги работы подтвердили эффективность тромбэктомии в сочетании с тромболизисом при лечении ишемического инсульта, пише remedium.ru. После стандартного лечения способность к самообслуживанию и самостоятельному проживанию сохранили 40% пациентов, а из больных, кому проводилась тромбэктомия, - 71%.

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В более ранних работах по оценке эффективности тромбэктомии у больных инсультом получены неоднозначные результаты. В данном исследовании, организованном Королевским госпиталем в Мельбурне (Royal Melbourne Hospital), для отбора пациентов использовались более точные методы визуализации, чем обычно, и применялось одно из недавно созданных устройств для тромбэктомии.

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При включении в исследование пациенты с ишемическим инсультом получали в течение 4,5 часов от начала заболевания альтеплазу в дозе 0,9 мг на килограмм массы тела, затем они случайным образом распределялись либо в группу эндоваскулярного вмешательства, в которой проводилась тромбэктомия, либо в группу контроля. В обеих группах введение тромболитического препарата продолжалось. Для включения в исследование у больных должна была определяться окклюзия средней мозговой или внутренней сонной артерии, на компьютерной томографии - выявляться очаги поврежденной ткани головного мозга, которые могли бы восстановиться, а ишемическое ядро не должно было превышать в объеме 70 мл. Оценивалось наличие реперфузии через сутки после начала заболевания, ранний неврологический исход (на третий день) и функциональный результат через 90 дней.