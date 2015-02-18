Глазные капли заменят нанопленки

В новом исследовании на грызунах, проведенном учеными из Техаса, США, применение офтальмологических нанопленок показало высокую эффективность при меньшей кратности приема. «Нанопластина» (nanowafer) была в два раза более эффективна по сравнению с глазными каплями при лечении корнеальной неоваскуляризации у мышей в модели ожога роговицы, пишет remedium.ru. Результаты исследования былиопубликованы в журнале ACS Nano - журнале Американского химического общества.

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Новая лекарственная форма создается из четырех водорастворимых полимеров, их смесь высушивается на матрице, моделирующей микрорезервуары, наполняемые лекарственным средством, которое постепенно высвобождается при растворении пленки, что обеспечивает постоянное присутствие препарата на поверхности роговицы, а значит его большую биодоступность.

Для лечения ожоговых повреждений, индуцирующих неоваскуляризацию роговицы, у мышей микрорезервуары нанопленок были наполнены акситинибом. Пленки наносились ежедневно один раз в день в течение 10 дней. Во второй группе животных 0,1% раствор акситиниба применялся в виде глазных капель дважды в сутки, животные контрольной группы не получали лечения. Изучение структуры роговицы при помощи флуоресцентного микроскопа через 10 дней показало эффективность однократного приема препарата в виде нанопленки в отношении угнетения неоваскуляризации и ускорения заживления дефектов роговицы.