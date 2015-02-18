Воспалительные процессы связали с развитием инсулинорезистентности

10:28, 18 февраля 2015
Зарубежные новости
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Учеными из Йельского университета (Yale University) было проведено исследование, результаты которого помогут понять механизм, нарушающий опосредованное инсулином подавление выработки глюкозы в печени, и причины, приводящие к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа

Результаты их работы были опубликованы в журнале Cell, пишет Ремедиум

При развитии сахарного диабета типа 2 и инсулинорезистентности большое значение имеет нарушение подавления печеночной продукции глюкозы инсулином. Ранее считалось, что инсулин действует непосредственно на клетки печени и снижает выработку глюкозы гепатоцитами, но в последние годы появились новые данные, которые указывают на возможные мишени терапии сахарного диабета 2 типа. 

В данной работе была высказана гипотеза, что инсулин подавляет выработку глюкозы за счет ингибирования процессов расщепления жиров, что в свою очередь снижает уровень коэнзима КоА, который является ключевой молекулой в регулировке синтеза глюкозы из аминокислот и лактата. 

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