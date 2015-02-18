Воспалительные процессы связали с развитием инсулинорезистентности

Результаты их работы были опубликованы в журнале Cell, пишет Ремедиум.

При развитии сахарного диабета типа 2 и инсулинорезистентности большое значение имеет нарушение подавления печеночной продукции глюкозы инсулином. Ранее считалось, что инсулин действует непосредственно на клетки печени и снижает выработку глюкозы гепатоцитами, но в последние годы появились новые данные, которые указывают на возможные мишени терапии сахарного диабета 2 типа.

В данной работе была высказана гипотеза, что инсулин подавляет выработку глюкозы за счет ингибирования процессов расщепления жиров, что в свою очередь снижает уровень коэнзима КоА, который является ключевой молекулой в регулировке синтеза глюкозы из аминокислот и лактата.