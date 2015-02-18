Кортикостероиды эффективны при терапии пневмонии

Об этом свидетельствуют результатыисследования, проведенного в испанских медицинских учреждениях.

Несмотря на антибиотикотерапию смертность от пневмонии в развитых странах остается на высоком уровне – стандартная схема лечения не помогает 10-20% пациентов. В свою очередь терапевтические неудачи приводят к развитию чрезмерного воспалительного ответа и серьезным осложнениям.

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В исследовании приняли участие 120 пациентов, поступивших в стационар с высоким уровнем С-реактивного белка (более 150 мг/л), что указывало на повышенную активность иммунопатологического процесса. Половине больных проводились внутривенные инъекции метилпреднизолона, а вторая часть пациентов получала плацебо. Терапия продолжалась 5 дней.

Как свидетельствуют результаты КИ, только у 13% пациентов, получавших метилпреднизолон развивались серьезные осложнения, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 31%. Летальность в первой группе была на уровне 10%, а во второй – 15%.

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Известно, что кортикостероиды способны снижать воспалительный ответ, подавляя миграцию B-клеток и взаимодействие Т- и B-лимфоцитов, а также тормозя высвобождение лимфокинов и продукцию иммуноглобулинов. Однако до сих пор не было получено достоверны данных об эффективности применения метилпреднизолона в терапии пневмонии.