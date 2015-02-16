Пропали 14 млн долларов, выделенные на борьбу с Эболой

В Сьерра-Леоне разгорается скандал в связи с пропажей 14 млн долларов, выделенных правительством на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола. Об этом сообщает ВВС.

В заявлении генерального аудитора говорится, что министерство здравоохранения и национальный центр по противодействию Эболе проявили полное пренебрежение к закону.

Эти учреждения, говорится в заявлении, не представили никаких документов, подтверждающих заключение контрактов на покупку машин скорой помощи и строительство центра помощи заболевшим.

В докладе аудитора отмечаются также, что должностные лица в полиции и депутаты парламента получали незаконные выплаты. Правительство пока никак не отреагировало на этот доклад.